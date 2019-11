Ventimiglia. Una volta c’era il cinghiale Carmelo con famiglia, poi lui e i suoi sono stati catturati. Ma ovviamente non era l’unico tra i suoi simili a spingersi fin nel centro della Città di Confine, tante volte in barba alle varie ordinanze di cattura.

E Carmelo non è stato neppure il primo: da anni i cinghiali fanno capolino sul greto del fiume Roya, alla foce in cerca di cibo. La loro presenza, così come nei centri abitati di molti comuni liguri, sembra essere aumentata esponenzialmente nell’ultimo anno, tant’è che ora si pensa, a livello regionale, di permettere l’abbattimento degli animali anche in città.

Ma la famigliola di cinghiali che ieri si aggirava beata in via Tenda nel quartiere delle Gianchette, tutto questo non lo sa e sembra essere sempre meno intimorita dall’essere umano.