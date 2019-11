Riva Ligure. Sono aperte le prenotazioni per partecipare al tradizionale pranzo delle festività di Natale per gli anziani organizzato dall’amministrazione comunale di Riva Ligure, che si terrà sabato 22 dicembre, alle 12.30.

Al momento conviviale parteciperanno, tra gli altri, anche il sindaco Giorgio Giuffra ed il consigliere incaricato al Sostegno Sociale e alla Sussidiarietà Giordana Castore.

«È ormai una tradizione il pranzo di auguri offerto dalla civica amministrazione – sottolineano il Sindaco Giorgio Giuffra ed il consigliere incaricato al Sostegno Sociale e alla Sussidiarietà Giordana Castore – che rappresenta un’iniziativa di solidarietà significativa e ha anche un valore aggiunto perché rafforza la coesione sociale. Pur nell’ambito delle numerose iniziative, che nel periodo delle festività natalizie vengono organizzate, per gli anziani coinvolti quest’occasione costituisce un’ulteriore possibilità di sentirsi inseriti in un contesto sociale diverso, uscendo dall’ambiente in cui trascorrono la maggior parte del loro tempo».

Il programma prevede l’arrivo degli ospiti alle 12 in piazza Matteotti. Seguiranno alle 12,30 gli auguri delle autorità cittadine ed il pranzo presso il ristorante “Roberto”.

I 270 invitati, tutti gli over 70 che vivono da soli, che vorranno partecipare all’iniziativa, per ragioni organizzative, dovranno prenotarsi entro il 13 dicembre prossimo, telefonando, dalle 8.30 alle 12, al numero 0184/482028.