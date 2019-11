Imperia. Giovedì 5 dicembre alle 17 presso la Sala del Comune di Pieve di Teco e venerdì 6 dicembre alle 17 presso la sala Polivalente del Comune di Pontedassio, il Polo Tecnologico Imperiese presenta “Il Polo e l’Entroterra”.

Il Polo da diversi anni ha un ottimo rapporto con l’entroterra della Valle Impero, con cui ha avviato diversi percorsi didattici e formativi con i propri studenti. Si ricorda ad esempio il progetto “L’olio, la chimica e la qualità” mediante il quale, presso la località di Pieve di Teco, gli studenti del Polo hanno effettuato analisi per conoscere le caratteristiche chimiche e organolettiche delle produzioni olearie sia di privati che di piccole e medie imprese.

Nei prossimi incontri a Pieve di Teco e Pontedassio, il Polo presenterà diverse nuove iniziative al servizio sia delle aziende che degli Enti. Tali attività avranno come obiettivo la prosecuzione di un discorso già avviato con successo in altri ambiti, ad esempio il “Progetto Service Learning” con cui viene fornita assistenza informatica e formazione sul software “libero” agli enti (quali Scuole, Comuni, ecc…).

I progetti hanno la finalità di potenziare le competenze trasversali e di orientamento dei nostri studenti al mondo del lavoro, creando al contempo nuove sinergie con il territorio. Gli incontri saranno inoltre occasione per presentare alle famiglie dei giovani alunni delle scuole medie dell’entroterra l’offerta formativa del Polo Tecnologico

Imperiese.

Una proposta che va dall’istruzione tecnica (destinata a chi vuole qualificarsi nel mondo del lavoro come tecnico specializzato, lavorare nel settore marittimo oppure proseguire gli studi all’Università) all’istruzione professionale (indicata per chi cerca una specializzazione nel mondo del lavoro).

Saranno presenti le varie “anime” del Polo Tecnologico Imperiese: l’Istituto Tecnico Industriale “G. Galilei”, l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica (meglio conosciuto come “Nautico”) “A. Doria” e l’Istituto Professionale per i Servizi Sociali e Commerciali “U. Calvi”, con i nuovissimi corsi in Web Community Management e il corso serale in Servizi Commerciali avviati quest’anno.

Parteciperanno docenti e alunni dei 3 plessi che costituiscono il Polo per dare informazioni alle famiglie e ai giovani studenti che nei prossimi mesi dovranno scegliere il percorso scolastico per il proprio futuro.