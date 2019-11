A Imperia torna il “Trofeo San Leonardo” di pallavolo: super ospiti Giribaldi e Giretto

Imperia. Lunedì 25 novembre, a partire dalle 15, il Palazzetto dello Sport ospiterà il “Trofeo San Leonardo” di pallavolo. I giovani delle cinque società della città – Asd U.s. Maurina Volley, Asd Nova Volley, Asd Volley Primavera, Asd U.s. Parrocchia Caramagna, Asd Nuova San Camillo Volley – si affronteranno in diverse partite amichevoli.

Ad arricchire l’evento due ospiti d’eccezione: Paolo Giribaldi e Giacomo Giretto, che hanno costruito le loro grandi carriere nella pallavolo partendo proprio da squadre imperiesi. Giretto, che aveva tra l’altro tenuto a battesimo dieci anni fa il Palazzetto dello Sport, accompagnerà la Nazionale maschile alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020.

L’evento s’inserisce all’interno del calendario di “Aspettando il Centenario” ed è il secondo appuntamento sportivo dopo il grande successo di “Corri con Davide Re” al campo di atletica di Borgo Prino.

«La pallavolo è molto praticata e apprezzata nella nostra Città. Abbiamo ritenuto giusto riproporre il “Trofeo San Leonardo”, anche per dare riconoscimento e valorizzazione a questo sport. La presenza di due grandissimi ospiti è un motivo di soddisfazione e ritengo sarà bello e stimolante per i ragazzi potersi confrontare con loro». Così dice l’assessore allo Sport, Simone Vassallo.