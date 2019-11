A Imperia convegno di Ape Confedilizia sul tema “Riqualificazione energetica eco-sisma bonus”

Imperia. In un’ottica di rilancio del comparto edilizio e con lo scopo di colmare le lacune in tema di efficienza energetica e di prevenzione antisismica sono stati confermati per il triennio 2019-2021 gli incentivi di Ecobonus e Sismabonus.

Il presidente dell’Ape Confedilizia Imperia Paolo Prato precisa che: «Da pochi mesi è possibile monetizzare immediatamente il credito di imposta. D’altro lato è agevolmente finanziabile a tassi bassissimi la quota che eccede il credito di imposta. Il risultato e che senza impiego di capitale si potranno realizzare le ristrutturazioni, aumentare il valore degli immobili e ridurre drasticamente i consumi energetici».

Ape Confedilizia Imperia organizza un convegno sul tema “Riqualificazione Energetica Eco – Sisma Bonus” per

giovedì 14 novembre a partire dalle 9, nell’auditorium della CCIAA di Imperia, via T. Schiva 29. L’invito al convegno e al dibattito è rivolto agli amministratori di condominio, agli agenti immobiliari, ai geometri, ingegneri, architetti, avvocati e commercialisti e a tutta la cittadinanza in generale.

Il programma prevede l’apertura dei lavori alle 9,30 con i saluti istituzionali del presidente della Confedilizia Imperia e del collegio geometri di Imperia e della Fiaip Imperia. Interverranno: Marco Scajola, assessore regionale all’Urbanistica, Massimo Rossano dottore commercialista e assessore al Bilancio del Comune di Sanremo, Gianluca Lorenzelli dell’agenzia delle entrate di Imperia, Mirella Dagna di Aura Energy Escosrl, Carlo

Rommelli consulente del credito, Giovanni De Cicco ingegnere.

I relatori illustreranno il vademecum, i costi, i benefici, le normative, le prassi e le soluzioni pratiche per ottenere i bonus fiscali. Saranno previste domande del pubblico. Per informazioni rivolgersi ai numeri 3346731804 – 0183299616. Sito web: www.confediliziaimperia.it, e-mail: ape.im@libero.it, – info@confediliziaimperia.it.