A Imperia convegno della polizia sul tema “Terrorismo internazionale: genesi ed attività di contrasto”

Imperia. Si è tenuto oggi, presso l’Auditorium della Camera di Commercio, il convegno dal titolo “Terrorismo internazionale: genesi ed attività di contrasto”, organizzato dalla Questura di Imperia.

Sono intervenuti, in qualità di relatori, il primo dirigente della polizia di stato Riccardo Perisi, responsabile della sezione antiterrorismo della Digos presso la Questura di Genova, specializzato nella tematica della radicalizzazione, de-radicalizzazione e foreign fighters, il direttore tecnico superiore della polizia di stato, Roberto Surlinelli del compartimento polizia postale di Genova esperto in cyberterrorismo e sicurezza informatica e Matteo Pugliese, ricercatore all’Istituto per gli studi di politica internazionale di Milano per il programma di ricerca su radicalizzazione e terrorismo internazionale.

Presenti i rappresentati delle forze di polizia della provincia di Imperia. Pugliese ha svolto una preziosa analisi della nascita ed evoluzione del terrorismo internazionale, focalizzando l’attenzione sulla sull’evoluzione dello jihadismo in Italia.

Perisi ha illustrato al pubblico l’attività di indagine finalizzata all’individuazione di soggetti sospetti di terrorismo svolgendo un’accurata disamina dell’apparato normativo vigente. Surlinelli ha concluso l’incontro con un’interessante esposizione circa le tecniche informatiche di supporto all’attività investigativa e di intelligence.