A Dolcedo arriva il primo assessore alla Gentilezza della provincia di Imperia: è Martina Giordano

Dolcedo. Il sindaco Giovanni Danio, aderendo alla proposta delle Associazioni Cor et Amor e Mezzopieno, ha nominato come assessore alla Gentilezza la consigliera Martina Giordano.

Si occuperà di buona educazione, rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, sensibilizzazione ai comportamenti positivi, favorire lo spirito e l’unità della comunità, iniziative di cittadinanza attiva per il bene comune.

E’ il primo assessore alla Gentilezza nominato in Provincia di Imperia, il secondo in Liguria, sono già 43 in Italia. E’ stata ufficializzata anche l’adesione alla Rete nazionale degli assessori alla Gentilezza.