L’Ospedaletti Calcio alla prova del Genova. Fischio d’inizio alle 15

Archiviato il passo falso di Pietra Ligure, l’Ospedaletti si prepara per la sfida di domani che li vedrà affrontare al “Ciccio Ozenda” il Genova Calcio. Fischio d’inizio alle 15.

I biancorossi genovesi, reduci dalla vittoria interna contro la Rapallo/Rivarolese, si trovano al terzo posto in classifica con un bottino di 14 punti frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta.

“In settimana abbiamo ragionato sul perché si vincono alcune partite e altre si perdono, in modo da trovare una continuità quando le cose vanno bene, anche perché ora ci aspetta un trittico di partite molto impegnative – dichiara alla vigilia mister Andrea Caverzan – il Genova Calcio è una di quelle squadre che punta ai primi posti in classifica, come valori è a ridosso di Sestri Levante, Imperia e Albenga. Hanno valori importanti”.

Per la gara di domani l’Ospedaletti potrà nuovamente contare su Alessio Negro. Tornano a disposizione anche gli attaccanti Federico Allaria e Josè Espinal.