Sanremo celebra l’Anniversario della Vittoria 1915/1918, la Giornata dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate.

Nel pomeriggio le autorità civili e militari si sono ritrovati in piazza Colombo da dove è partito il corteo, accompagnato dalla banda, che ha attraversato via Matteotti, corso Mombello lato ovest fino al Monumento ai Caduti, dove è stata deposta una corona con saluto delle autorità e breve allocuzione commemorativa.

Il corteo è poi ripreso lungo corso Mombello lato ovest, via Matteotti per concludersi al Casinò, dove, alle 17, andrà in scena il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

L’evento è stato organizzato dal Comune di Sanremo, in collaborazione con l’Associazione nazionale combattenti e reduci sezione di Sanremo “Medaglia d’oro A. Gerbolini” per il 4 novembre.