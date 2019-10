Volo aereo in ritardo causa maltempo: quali sono i tuoi diritti?

In questi giorni di allerta meteo su tutta la regione, gli aeroporti stanno affrontando non poche difficoltà nella gestione di vettori, passeggeri, voli diretti e scali.

Uno dei problemi più frequenti in situazioni climatiche come quelle delle ultime ore sono i voli in ritardo e i voli cancellati, proprio per motivi meteorologici.

Per altro, le allerte meteo, insieme al rischio sanitario e rischio terrorismo, rientrano nelle così dette circostanze eccezionali nelle quali il passeggero aereo vittima di ritardi notevoli o cancellazioni non ha diritto ad un risarcimento, essendo il disagio subito non causato dalla compagnia aerea.

Tuttavia, come ci spiega nel dettaglio il portale di AirHelp il rimborso volo per ritardo superiore alle cinque ore è sempre tra i diritti del passeggero.

Vediamo che cosa è possibile fare quando, a causa di un’allerta meteo, subiamo dei cambiamenti o disguidi nei nostri piani di viaggio.

Rimborso volo in ritardo: ritardo superiore alle 5 ore

Come anticipato, in caso di un ritardo accumulato pari o superiore alle cinque ore, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto aereo.

In pratica, un accumulo di ritardo pari alle cinque ore è equiparabile ad un volo cancellato: il passeggero può considerare quel volo tardivamente soppresso e dunque chiedere di essere riposizionato su altro volo oppure rimborsato del costo totale del biglietto comprensivo di tasse aeroportuali.

Nel caso in cui la causa non fosse l’allerta meteo ma, ad esempio, motivi operativi dovuti al turnover, al personale, alla manutenzione dei velivoli, il passeggero avrebbe anche diritto ad un risarcimento proporzionale al ritardo o alla tratta da percorrere. Questo ammontare risarcitorio è calcolabile dalla App di AirHelp inserendo tutti i dati del volo soggetto a cancellazione o ritardo.

Rimborso volo cancellato

Se un volo accumula un ritardo superiore alle cinque ore o se, entro le cinque ore la compagnia decide di sopprimere una tratta, anche in questo caso è possibile avere u rimborso totale da parte della compagnia o chiedere di essere riposizionati su altro volo.

9 volte su 10 è la compagnia stessa che propone un volo alternativo. Tuttavia prima di accettare questa opzione, è bene controllare che l’allerta meteo sia plausibilmente cessata il giorno del nuovo volo.

Assistenza per volo in ritardo fino a tre ore

Se il volo accumula un ritardo fino a tre ore e il ritardo non è stato comunicato via mail nei giorni precedenti, il passeggero ha diritto ad assistenza in aeroporto: conservando gli scontrini di pasti e bevande è possibile chiedere e ottenere un rimborso in aeroporto stesso.

Diritto all’informazione dettagliata

Bisogna fare particolare attenzione al primo e principale diritto del passeggero aereo, sancito dalla normativa europea che li regolamenta ( reg. CE n. 261/2004): ogni passeggero ha diritto ad essere informato su quanto accade al suo volo e sulle cause e conseguenze di ogni singolo disguido.

La comunicazione delle problematicità deve essere tempestiva: se la compagnia pianifica un ritardo o una soppressione del volo diversi giorni prima della partenza è suo dovere informare i passeggeri tramite i canali ufficiali (telefono e e-mail dell’assistenza clienti). Se invece la decisione è presa il giorno stesso del volo programmato, deve esserci personale di terra deputato a dare ai passeggeri in attesa tutte le informazioni dettagliate, in primis quelle relative alle reali cause del ritardo o della cancellazione. Conoscere nel dettaglio le cause è determinante infatti nell’esercizio dei propri diritti di richiesta rimborso e risarcimento.

Che cosa devi fare sei hai un volo pianificato questa settimana da un aeroporto ligure?

Dato il contesto climatico delle ultime ore e delle previsioni per le prossime, chiunque abbia un volo prenotato da un aeroporto ligure è bene che

– Controlli regolarmente e-mail (anche area spam) e sms a seconda del canale di comunicazione prescelto al momento della prenotazione, perché potrebbero arrivare aggiornamenti e comunicazioni dalla compagnia aerea;

– Segua gli aggiornamenti meteo;

– Segua le news di cronaca aeroportuale.

Ultimamente infatti ci sono state molte istanze sindacali in tutta Italia che hanno causato e possono causare ritardi e cancellazioni; in tali casi la compagnia è da ritenersi responsabile e dunque è anche possibile chiedere risarcimenti;

– Scarichi la App di AirHelp di modo da sapere in tempo reale, in caso di problemi in

aeroporto, di quali diritti si è titolari.