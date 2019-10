Volley Day 2019, la Nlp Sanremo riceve l’ambito riconoscimento per aver conquistato la promozione in serie C

Sanremo. Giovedì 17 ottobre presso la Sala Coni a Genova si è svolta la festa del Volley Day 2019 nell’ambito della quale sono state premiate le “eccellenze Fipav Liguria”. E tra le società che hanno ricevuto l’ambito riconoscimento anche la Nuova Lega Pallavolo Sanremo per aver conquistato la promozione in serie C femminile nella stagione 18/19.

Questa premiazione sottolinea tutti i risultati conseguiti nella passata stagione sia in campo femminile che maschile della società matuziana. Infatti nel Campionato di Terza Divisione Liguria Ponente la squadra Under14 si è classificata al primo posto, con la conseguente promozione in Seconda Divisione, oltre ad aver meritato il ruolo di vice-campione territoriale nella loro categoria. Ma ulteriori soddisfazioni sono arrivate da altri campionati. Le giovanissime Under 13 si sono qualificate per la Final-Four territoriale, le ragazze dell’Under 16 hanno ottenuto il pass per accedere alla fase di semifinale di categoria e le atlete che hanno giocato nella Prima Divisione hanno centrato l’obiettivo di disputare i play-off.

In campo maschile l’Under 18 si è aggiudicata il campionato Liguria Ponente per il secondo anno consecutivo, terminando il percorso solo con la sconfitta nella finalissima ligure con il Colombo Genova. Da sottolineare anche la convocazione di ben tre tesserati NLP al Trofeo delle Regioni, massima vetrina giovanile nazionale della Fipav: Arianna Gatti, Pietro Ballestracci e Massimiliano Matani sono stati all’altezza della situazione, consolidando il ruolo della società in ambito regionale.

«Anche quest’anno abbiamo deciso di partecipare solo all’attività agonistica organizzata direttamente dalla Federazione Italiana Pallavolo – dice il presidente Cesare Fagnani – e ottenere certi risultati è sicuramente molto

difficile ma il livello che abbiamo raggiunto ci ha dato la fiducia e la consapevolezza per proseguire su questa strada».