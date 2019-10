Vogliono staccarle la spina, la bimba inglese Tafida trasferita all’ospedale Gaslini di Genova

Genova. Tafida Raqueeb, bambina inglese affetta da gravissime lesioni cerebrali, verrà curata all’ospedale Gaslini di Genova. L’Alta Corte di Londra nelle scorse ore ha stabilito che la piccola di cinque anni potrà continuare a vivere, la sua spina non verrà staccata e che verrà trasferita nel centro d’eccellenza ligure della sanità.

«È una buona notizia. Tafida troverà all’ospedale Gaslini l’accoglienza di cui ha bisogno, in una struttura che è all’avanguardia in Italia e nel mondo anche per la capacità di ‘prendersi cura’ dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Aspettiamo Tafida e la sua famiglia qui a Genova», così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a seguito della sentenza pronunciata oggi dal giudice inglese.

«L’ospedale Gaslini era stato contattato a fine giugno per un parere molto complesso, la cosiddetta ‘second opinion’, sul caso di questa bambina – ricorda la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale – a conferma il rilievo internazionale dell’Istituto pediatrico. Regione Liguria ha sostenuto fin dal primo istante la disponibilità del Gaslini ad accogliere la richiesta dei genitori della piccola, a cui esprimiamo tutta la nostra vicinanza. La decisione del giudice inglese è una scelta di umanità che va nella direzione di offrire a Tafida e alla sua famiglia un’accoglienza adeguata, che garantisca la dignità della persona e della qualità di vita».