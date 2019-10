“Vivi Imperia” lancia l’idea: «Per Natale regaliamo un albero alla città, porterà il nome del donatore»

Imperia. «Per Natale si fanno i regali da mettere sotto l’albero. E se al posto dei regali, ognuno di noi donasse proprio un albero? Anzi, facciamo di più, l’albero regalato alla città si chiamerà con il nome e cognome del donatore. Il Comune deve soltanto scegliere una destinazione. Che ne dite? Io sono pronto. 40.000 persone uguale 40.000 alberi. Già basterebbero meno della metà per essere primi in classifica».

La proposta, già molto discussa sui social, giunge dopo la pubblicazione del report del Sole 24 Ore che boccia il verde urbano imperiese collocando Imperia al novantesimo posto tra i capoluoghi di provincia italiani.

«Imperia è al novantesimo posto tra le città verdi? Ci pensiamo noi -lancia la proposta uno degli amministratori, Fiorenzo Runco - Il prossimo Natale regaliamo un albero alla città che porterà il nome del donatore. Chi ci sta?».

Runco è noto per formulare proposte in chiave natalizia: due anni fa lanciò la raccolta fondi per acquistare il proiettore per l’illuminazione del teatro Cavour. lo scorso anno la raccolta di bottiglie di plastica allo scopo di costruire due alberi di natale, uno a Oneglia l’altro a Porto Maurizio.

Quello di Oneglia posizionato all’imbocco della Spianata fu apprezzato. meno fortuna per quello di via Cascione, soprannominato “Spuntacchio” che fu fatto rimuovere alla viglia di Capodanno dal sindaco Claudio Scajola.