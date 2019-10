Sanremo. Il maltempo non ha fermato le decine di atleti che sabato 19 ottobre, in collaborazione con lo Zonta Club Sanremo hanno partecipato all’ultima tappa del campionato del Mediterraneo 2019 di Coastal Rowing promuovendo un evento remiero cui hanno preso parte dei quattro di coppia formati da due donne e due uomini sotto l’insegna del motto ispirato all’attività della Fic e della Onlus “Hands Off Women” che sia a livello nazionale che internazionale protegge i diritti umani e civili delle donne e delle bambine, per l’eliminazione di ogni genere di violenza e coercizione subite dal genere femminile.

Un successo. Nonostante le onde e la pioggia sono state decine gli atleti e appassionati di remo provenienti da Monaco, Francia, Spagna, Germania, Olanda e varie regioni italiane, che hanno preso parte a “Via le Mani”. «A nome di tutte le socie zontiane sanremesi – ha dichiarato la presidente Cinzia Papetti – intendo ringraziare i vogatori di tutte le età, dai 16 ai 70 anni che hanno testimoniato l’impegno quotidiano nella parità e nel rispetto del canottaggio sanremese».

Tra i termini tecnici remieri il cosiddetto “Via le mani” rappresenta un passaggio fondale della remata, il momento in cui le pale escono dall’acqua pulite e veloci si librano nell’aria; nell’ottica dell’evento “Via le mani” diventa un simbolo: via veloci verso la vittoria contro la violenza di cui molte donne sono state e sono vittime. A premiare con una rosa ad ogni partecipante donna e con magliette dedicate ai componenti degli equipaggi che si sono sfidati nelle acque sanremesi, oltre alla presidente Papetti, anche Adriana Di Biase, vice dirigente del Commissariato di Sanremo, che ha illustrato brevemente l’operato delle forze dell’ordine nell’ambito della violenza di genere, la socia fondatrice di Zonta Sanremo Lupetta Tessitore e l’ideatrice dell’evento Micaela Porcellana.

Un ringraziamento particolare da parte di Zonta al responsabile e coach della sezione canottaggio della Canottieri Sanremo Renato Alberti e al presidente Sergio Tommasini.