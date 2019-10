Ventimiglia. Zeus, un maschio di 4 anni molto affettuoso ed ubbidiente cerca casa.

Il cane al momento si trova in una struttura privata, la famiglia che l’aveva adottato 1 anno e mezzo fa per problemi famigliari non lo può più tenere. Da testare con i suoi conspecifici, no gatti, taglia media 17 kg.

Cerchiamo per lui una casa e una nuova famiglia che sia disposta ad amarlo per sempre per informazioni contattare Helene 3287977629