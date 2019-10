Ventimiglia, un furgone per Antonio e Alessio: sul web parte la gara di solidarietà

Ventimiglia. “Regaliamo un furgone ai due piccoli Antonio ed Alessio per permettergli di uscire di casa con la propria famiglia”. È l‘appello al web per acquistare un furgone a nove posti per permettere a due bimbi in sedia a rotelle di poter uscire di casa.

Antonio e Alessio, due gemelli, sono affetti da tetraparesi spastica, hanno bisogno di attenzioni e cure 24 ore su 24. “Io e mia moglie siamo disoccupati – racconta Francesco, il papà – abbiamo 4 figli e i soldi non sono sufficienti per acquistare un mezzo attrezzato per i due piccoli”. La famiglia di Antonio e Alessio infatti ha bisogno spesso di spostarsi, tra casa, ospedali, ASL, fisioterapie e visite di routine all’ospedale Gaslini.

È nata una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare la famiglia di Ventimiglia. “Vogliamo fare un appello a tutte le persone – dichiara Francesco Abate – che possono aiutarci ad acquistare un furgone con una pedana per far salire le carrozzine e poter portarli in giro come tutte le famiglie”.

“Basta poco ma se siamo in tanti possiamo dare un po’ di gioia a questa meravigliosa famiglia” conclude l’appello.

La campagna è raggiungibile al link

https://www.gofundme.com/f/un-furgone-per-antonio-e-alessio