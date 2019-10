Ventimiglia. Tentato furto in un negozio di via Cavour nei pressi dell’Oviesse dove ignoti hanno provato a scardinare la porta di “Pretty Bijoux”, scassinando la serratura.

A lanciare l’allarme è stato il titolare del negozio di bigiotteria, che ha postato la foto dei danni subiti per mettere in guardia i colleghi commercianti.