Ventimiglia si prepara al Natale, via Ruffini isola pedonale per ospitare mercatino a tema

Ventimiglia. La città di confine si prepara a festeggiare il Natale. Per ricreare le tipiche atmosfere della festa più attesa dell’anno, l’amministrazione comunale ha predisposto la pubblicazione di un bando pubblico per individuare l’organizzatore di un vero e proprio mercatino a tema che dovrà svolgersi da domenica 8 dicembre e lunedì 6 gennaio. Per l’occasione, il tratto di via Ruffini compreso tra via Cavour e via Roma sarà completamente pedonale.

All’organizzatore, il Comune assegnerà 10mila euro «come contributo forfettario erogato a fronte di regolare consuntivo, o come compenso per prestazione di servizio a fronte di emissione di regolare fattura».

Chi vincerà il bando dovrà montare almeno 20 casette prefabbricate in legno, uguali tra loro e in stile ‘mercatino del Nord’, oltre ad addobbi, decorazioni, illuminazioni a tema natalizio con eventuale impianto di filodiffusione.

Le bancarelle potranno vendere: addobbi di Natale, alberi, presepi, statuine e accessori di Natale, biglietti di auguri e cartoline natalizie, libri e stampe, dischi, cd, dvd, enogastronomia regionale, cioccolato, prodotti natalizi e derivati, castagne, vin brûlé, rigattieri/antiquariato, artigianato del legno, ferro battuto, rame e ottone. Il mercatino potrà anche promuovere il territorio.

Di seguito il BANDO e la MODULISTICA per partecipare.