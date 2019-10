Ventimiglia, sabato la parata pro-migranti. Progetto 20k: «Sarà in centro»

Ventimiglia. «La parata passerà tra le vie centrali della Città creado un’atmosfera di festa, i commercianti data la partecipazione di diverse persone posso soltanto essere felici dei piccoli acquisti che probabilmente tutte le persone faranno». A dirlo, dopo le polemiche dei giorni scorsi, che hanno portato anche a una mozione approvata dal consiglio comunale, sono gli organizzatori della parata pro-migranti: gli attivisti di Progetto 20k.

A chiedere che la manifestazione, prevista sabato 5 ottobre, alle 14,30, venisse spostata, erano stati i consiglieri comunali delle forze di centrodestra che hanno presentato una mozione appoggiata da tutta la maggioranza. Ma gli attivisti ribattono: «La manifestazione creerà un’atmosfera di festa, i commercianti data la partecipazione di diverse persone posso soltanto essere felici dei piccoli acquisti che probabilmente tutte le persone faranno».

E ancora: «La giornata è pensata per creare uno spazio comodo e accogliente per tutti e tutte, proponendo alla città una giornata di spettacoli, musica, giocolieria e altre attività e attrazioni.

Nè la Lega nè nessun altra forza politica può toglierci il diritto di manifestare per essere alternativa alle politiche locali, italiane, francesi ed europee trattanti la questione migratoria. Per un permesso di soggiorno europeo e per la fine delle violenze in Libia e in Europa».