Ventimiglia, rinnovato il consiglio del Comitato di zona San Secondo

Ventimiglia. Nella giornata di sabato 28 settembre presso la sede del Comitato di zona San Secondo in via Roma 63 si è svolta l’assemblea.

Nella prima parte della stessa è stato riassunto l’operato del Comitato uscente, mentre nella seconda parte si sono svolte le elezioni per il Rinnovo del Consiglio:

Sono stati eletti:

Codo Silvia 55 voti

Russo Pippo 55 voti

Freccero Daniele 50 voti

Romagnone Enrico 44 voti

Peverello Gianfranco 35 voti

Cora Mattenella Stefania 32 voti

Rebaudo Alessio 32 voti

Giauna Pierina 30 voti

Anfosso Daniele 25 voti

De salvo Carmine “Antonio” 25 voti

Minuzzo Lilliana 23 voti

In data 2 ottobre alle 20:30 come previsto dallo Statuto, si sono riuniti i neo eletti per eleggere il direttivo, che risulta così composto:

Tesoriere: Rebaudo Alessio

Segretarie: Minuzzo Lilliana e Codo Silvia

Vice Presidente: Freccero Daniele

Presidente: Russo Pippo

Quest’ultimo sarà chiamato a coordinare l’operato del Consiglio.

Chi avesse piacere/necessità di contattare il Comitato potrà farlo tramite Facebook sulla Pagine Ufficiale “Comitato zona San Secondo Ventimiglia” o tramite e-mail: sansecondo.comitato@gmail.com

«Il neo eletto Comitato coglie l’occasione per ringraziare di cuore quanti sono intervenuti dedicandoci un poco del loro tempo» – afferma il Comitato di zona San Secondo.