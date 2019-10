Ventimiglia piange Paolo Barattero, storico commerciante

Ventimiglia. E’ morto nella notte tra venerdì e sabato all’Hospice di Sanremo dove era ricoverato Paolo Barattero, di 82 anni. Conosciutissimo in città, Barattero per anni aveva distribuito bombole a cherosene dal suo negozio in via della Repubblica, davanti al mercato coperto.

Una vita intera dedicata al lavoro e alla famiglia, alla moglie Graziella e alle figlie Cinzia e Patrizia. Poi il dolore per la morte dell’amata nipote Lara Janne, che ha perso la vita il 20 agosto 2015 in un tragico incidente in auto. Un dolore dal quale non si è mai più ripreso. «Mio padre era un uomo buono, che quando poteva aiutava sempre tutti, soprattutto gli anziani», ricorda la figlia Cinzia.

I funerali saranno celebrati alle 15 di lunedì 7 ottobre nella chiesa di Sant’Agostino a Ventimiglia.