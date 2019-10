Ventimiglia. Partirà da via Tenda, alle 15 dell’8 ottobre, la ‘Parata senza frontiere’ organizzata dagli attivisti di Progetto 20K. Per questo motivo, nel tratto compreso tra il cantiere di RFI e Largo Torino, a partire dalle 8 e per tutta la durata del corteo, la polizia locale ha istituito il divieto di sosta e di transito a tutti i veicoli, salvo a quelli in servizio di polizia e pronto soccorso.

La parata attraverserà il centro cittadino per arrivare ai giardini pubblici di via Vittorio Veneto dove avrà luogo una assemblea.