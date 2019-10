Ventimiglia. Prendere la corriera per andare al lavoro può diventare un incubo. A testimoniarlo sono i pendolari che da Roverino salgono sul pulmino urbano per raggiungere chi la stazione ferroviaria e poi la vicina Francia, chi il centro cittadino.

Prima di prendere posto sul vetusto mezzo messo a disposizione dalla Riviera Trasporti, c’è chi si fa il segno della croce: impossibile, infatti, avere la certezza di raggiungere la propria meta. E’ capitato spesso, troppo spesso, che la corrierina si fermasse a metà strada per un guasto.

Giovedì scorso, però, si è raggiunto ogni limite. «Dopo una giornata di lavoro, appena saliti sulla corriera per rientrare a casa, ci siamo accorti che pioveva dentro. E’ ingiustificabile, noi il biglietto lo paghiamo. Ma per cosa?».

Un paio di chilometri serviti male, anzi malissimo. Con un mezzo vecchio – secondo i meglio informati sarebbe del 1993 – che spesso si ferma lasciando a piedi i passeggeri. «Va in panne, oppure rischia di prendere fuoco – raccontano gli utenti – Ora scopriamo pure che ci piove dentro. Insomma, siamo stanchi».

«Oltre a noi residenti – conducono – A servirsi della corriera sono i visitatori del mercato del venerdì, che lasciano l’auto in sosta a Roverino. Ma che immagine diamo del nostro Paese? Non si può viaggiare in queste condizioni. Ora basta».

Con i sedili ‘allagati’ dalla pioggia, giovedì i pendolari sono stati costretti a viaggiare in piedi. Ombrelli aperti, ovviamente, per evitare di bagnarsi anche così.