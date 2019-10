Ventimiglia, Milan e Inter Club: il ‘derby’ solidale per i bambini ricoverati al Gaslini

Ventimiglia. Uniti per un’iniziativa solidale in favore dei piccoli pazienti ricoverati all’ospedale Gaslini di Genova. Lasciata da parte la rivalità calcistica, i milanisti e gli interisti dei rispettivi club (Inter Club di Roverino, Milan Club di Sanremo e Milan Club di Savona) si sono uniti per raccogliere tanti giocattoli da regalare a Natale ai degenti del Reparto Trapianti e di Oncologia.

A lanciare l’iniziativa sono stati Davide Mercurio, presidente dell’Inter Club di Ventimiglia, Monica Borghetti (presidente del Milan Club di Sanremo e Andrea Pollo, presidente del Milan Club di Savona.

«Un mio carissimo amico milanista, il cui bimbo è ricoverato al Gaslini, mi ha chiesto di partecipare a questa raccolta, come Inter Club – spiega Mercurio -. Visto che si tratta di un’opera di solidarietà, ho subito accettato, promuovendo una raccolta». I regali devono essere nuovi e sigillati, anche per motivi igienici, visto che saranno consegnati in reparti piuttosto delicati. Si possono acquistare giocattoli per bambini dai 3 agli 11 anni.

A Natale, i promotori dell’iniziativa indosseranno l’abito rosso del ‘Babbo’ più amato dai bambini e consegneranno i regali ai piccoli pazienti.

Chi volesse aderire, può portare i giocattoli al negozio ‘Arte e ricamo‘, di via romana (civico, 85), a Vallecrosia, almeno fino a fine mese, quando dovrebbe aprire la nuova sede dell’Inter Club, a Roverino di Ventimiglia, nei pressi della Spes. Chi desiderasse maggiori informazioni può telefonare a Davide Mercurio al numero 349/8885173.