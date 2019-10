Ventimiglia, «mi hanno investito il gatto e sono scappati». La drammatica testimonianza di una lettrice

Ventimiglia. Una nostra lettrice ci scrive: «Il 30 settembre alle 19.58 mi è stato investito il gatto davanti casa e il responsabile non ha né frenato né si è fermato. Qualcuno sa dirmi il numero di targa per poter fare denuncia?

La mia Minu aveva solo 7 anni, non meritava quella fine e non meritava di essere lasciata lì sul ciglio della strada. A Calvo si continuano ad avere problemi a causa della velocità di chi si dirige a Torri. Per non parlare della velocità di pulmini, autobus Rt e camion degli spazzini. Voglio dare giustizia alla mia minu in modo che queste cose non accadano più»