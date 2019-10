il fatto

Ventimiglia, lite tra stranieri finisce in procura

La vittima si era rivolta agli agenti per avere giustizia dopo avere subito gravi minacce di morte in prossimità del ponte ferroviario di via Tenda

Ventimiglia. Un cittadino afghano di 32 anni è stato indagato in stato di libertà grazie ad una rapida indagine dell’Ufficio Controllo Territorio, che lo ha individuato quale responsabile del reato di minacce aggravate compiuto nella notte di sabato scorso in danno di un migrante pakistano. La vittima, infatti, si era rivolto agli agenti della Polizia di Stato per avere giustizia dopo avere subito gravi minacce di morte in prossimità del ponte ferroviario di via Tenda.