Ventimiglia, incontro sul tema “La magia del Tai Chi” al Dopolavoro ferroviario

Ventimiglia. Nel quadro delle iniziative di Corsi e Percorsi Coop, aperte al pubblico, si è realizzato, nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre al Dopolavoro ferroviario di Ventimiglia, l’incontro sul tema “La magia del Tai Chi ( meditazione in movimento).

Nell’occasione la signora Rossella Piccinelli, originaria milanese, introdotta dalla presidente della sezione Soci Maria Pesce e dal consigliere di amministrazione Giuseppe Famà, ha illustrato questa antica arte marziale cinese, praticata oggi per migliorare la condizione psicofisica attraverso esercizi fisici, mentali e respiratori

tesi a raggiungere il giusto equilibrio tra corpo e mente.

La tecnica è consigliata anche per la riabilitazione da traumi muscolari e articolari; una prova pratica gratuita è offerta, al mercoledì mattina, presso la Palestra Personal Training di via Tacito a Ventimiglia. Nella foto del prof. Raneri si vede un momento della presentazione “Meditazione in movimento”.

Vale la pena ricordare che il prossimo appuntamento per la sezione Soci Coop allargato alla cittadinanza è fissato per mercoledì 23 ottobre alle 16 presso la Biblioteca Aprosiana, nell’occasione il presidente della Croce Rossa sede di Ventimiglia sig. Sergio Riga, introdurrà lo studioso Alessandro Chiabra sul tema “Storia della Croce Rossa “Sotto ogni bandiera ti aiuterò””. Per contatti n° verde 800017247 (e.r.)