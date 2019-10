Ventimiglia, inaugurato passaggio pedonale. San Secondo e centro città finalmente unite

Ventimiglia. Ieri mattina è stato ufficialmente inaugurato il passaggio pedonale privato, a uso pubblico, che unisce il quartiere di San Secondo al centro città, passaggio che sarà di fondamentale importanza in previsione dell’apertura del parcheggio dietro la stazione.

Finalmente, grazie alla delibera di Consiglio Comunale del 30 settembre scorso, l’Amministrazione ha definitivamente acquisito la servitù di passaggio garantendo in questo modo l’uso perpetuo di questo passaggio pedonale.

Con l’occasione è stata affissa la targa in ricordo di Pietro Guglielmi, ingegnere e spantegau, (gli spantegai sono ventimigliesi di nascita che per motivi diversi si sono trasferiti ed hanno lasciato Ventimiglia – da qui il nome spantegai – che significa infatti tra le altre cose “sparsi”). Presenti alla cerimonia i figli Lorenzo e Federico, e molti amici della famiglia. In rappresentanza dell’Amministrazione la Consigliera Eleonora Palmero.

In seguito la famiglia Guglielmi ha gentilmente offerto ai presenti un tipico aperitivo ligure con i prodotti tipici della nostra zona, nel loro giardino poco distante.