Ventimiglia. Tre ventimigliesi sono stati insigniti ieri, presso il Centro Culturale San Francesco, del Premio San Michele, giugno alla sua XI edizione. Si tratta di Ursula Piacenza, Enza Chiappalone e Davide Barella che si sono distinti per la loro attività culturale applicata anche alla vita sociale, alla formazione dei giovani e all’aiuto del prossimo con particolare riguardo all ambiente e alla natura.

A premiarli, il presidente del comitato Pro Centro Storico Sergio Pallanca, il vice presidente Bruno Scioli e autorità cittadine tra cui Andrea Spinosi, presidente del consiglio comunale, l’assessore Tiziana Panetta, il vicesindaco Simone Bertolucci.

L’onorevole Flavio Di Muro ha salutato i presenti e si è felicitato con i premiati insieme con Don Thomas Le Bruhis, parroco della Cattedrale. Il Coro da Camera di Fijarae dalla Norvegia e l’Insieme Voocale H. Schutz da Bologna diretti dai Maestri Andrea Maini e Roberto Bonato hanno accompagnato la cerimonia. I premi consegnati, San Michele, guerriero che trafigge il drago, sono opera, acquerello e matita e lamine d’oro, del Maestro Pino Venditti. Il folto è partecipe pubblliico ha scandito con lunghi applausi la bella cerimonia ed ha manifestato piena condivisione per la scelta dei premiati da parte della Commissione del Comitato pro Centro Storico. In sala anche un banchetto, da un’idea di Daniela Giulia Piccolotto, per lo scambio e la donazione di libri.

Interventi teatrali di Gioacchino Logico con brani della Divina Commedia.