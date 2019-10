Ventimiglia. Sabato 12 ottobre il Sestiere Burgu capitanato da Ramon Bruno ha partecipato con grande successo ed entusiasmo alla 28esima edizione della manifestazione “I chiostri del tempo di Colombo”.

Il gruppo storico ha sfilato con i suoi sbandieratori, tamburi, dame e musici partendo da via Garibaldi con il corteo del Nuovo Mondo per riunirsi con il Vecchio Mondo in piazza De Ferrari e proseguire insieme per il Piazzale Mandraccio al Porto Antico che ha accolto la nave d’epoca Fomalhaut con a bordo Cristoforo Colombo. Qui i gruppi storici hanno preso parte al torneo di tiro alla fune insieme ai cadetti dell’Amerigo Vespucci in rappresentanza della scoperta del Nuovo Mondo.

Il capitano Ramon Bruno vuole porgere un sincero ringraziamento a Bruno Aloi, presidente del Comitato Nazionale per Colombo, ed il vice sindaco di Ventimiglia Simone Bertolucci per aver aver reso possibile la partecipazione alla manifestazione genovese.