Ventimiglia, il funzionario comunale Armando Bosio entra nello staff del sindaco Scullino

Ventimiglia. Il funzionario comunale Armando Bosio ha chiesto e ottenuto di essere messo in aspettativa senza percepire lo stipendio da dipendente per poter assumere l’incarico a tempo determinato all’interno dello staff del sindaco Gaetano Scullino.

Bosio, che in Comune è assunto a tempo indeterminato e con orario part time, a partire dal 3 ottobre e fino al termine del mandato di Scullino ricoprirà il ruolo di direttore e attuare del programma.