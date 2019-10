Ventimiglia. Stava entrando in Italia con 675 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 64 kg, nascosti in due valigie al posto dei vestiti, ma è stato fermato presso il confine di Stato dai finanzieri della Compagnia di Ventimiglia, grazie anche al fiuto del pastore tedesco antidroga Charles: è finito così, in manette, il viaggio di un bosniaco di 35 anni che dalla Spagna – come ha dichiarato – doveva raggiungere Milano per un soggiorno di pochi giorni.

Quando i militari della Guardia di Finanza lo hanno fermato, il bosniaco ha risposto in modo confuso alle domande di rito. Un primo indizio, questo, che ha spinto i finanzieri a proseguire il controllo. Nel bagagliaio, aperto per ispezionare l’auto, c’erano due valigie che fin da subito hanno attirato l’attenzione di Charles. Il perché, le Fiamme Gialle, lo hanno presto capito: al posto dei vestiti che avrebbero dovuto contenere, hanno trovato la droga, suddivisa panetti incastrati tra loro per sfruttare al massimo la capienza delle borse.

Il trentacinquenne conducente dell’auto è stato arrestato con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Sequestrato hashish e veicolo sul quale viaggiava.

Il continuo e quotidiano presidio ad opera dei Finanzieri della Compagnia di Ventimiglia per bloccare i traffici illeciti, spesso anche di sostanze pericolose per la salute, ha consentito nuovamente di intercettare un ingente carico di droga, evitando così che lo stupefacente venisse immesso sulle piazze italiane.