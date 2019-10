Ventimiglia. L’inizio di quest’anno scolastico per i ragazzi del corso Geometri (attualmente CAT) dell’istituto Fermi di Ventimiglia è stato “tra le nuvole” ma non perché gli studenti siano distratti, al contrario! Infatti grazie al progetto “Scuola digitale Liguria”, finanziato dalla Regione Liguria per supportare docenti e formatori con strumenti e opportunità utili a far emergere le esperienze innovative con le tecnologie digitali al fine di formare gli studenti con le nuove competenze richieste dal mondo del lavoro, l’istituto Fermi Polo Montale è entrato nel circuito delle scuole innovative Liguri.

Il progetto “Scuola digitale Liguria” è portato avanti dai professori Anita Granili, docente di informatica e Mattia Rebaudo, insegnante di laboratorio tecnico-topografico, con il sostegno della dirigente scolastica Antonella Costanza. Tra le nuvole sì, ma con il drone!

La prima lezione di volo è stata propedeutica all’utilizzo del Drone, che sarà in seguito utilizzato nel progetto “Ortofotogrammetria con il drone”, con il quale si vuole proporre agli alunni un nuovo modo di rilevare e studiare il territorio: si tratta di un metodo più economico, più semplice, più efficace e più innovativo, grazie all’utilizzo di un dispositivo all’avanguardia, come il drone.

Questo strumento ormai è divenuto parte integrante della nostra società, viene usato per riprese aeree di manifestazioni, a fini pubblicitari, per i documentari, ma anche per finalità tecniche come rilevazioni di parti del territorio o di coperture. La vista dall’alto degli edifici e del nostro territorio diventa oggi possibile e per gli studenti

sarà una scoperta stimolante e ricca.

Gli studenti cercheranno inoltre di capire in quali altri ambiti è possibile usare questo dispositivo per migliorare i servizi che la nostra città può offrire ai cittadini e ai turisti. Oltre alla realizzazione di materiali che serviranno per la materia specifica (ossia Topografia del corso Geometri CAT) verranno realizzati anche un video per descrivere tutte le attività previste per questa iniziativa e un’immagine interattiva per lo studio del territorio.

L’Istituto Fermi Polo Montale si distingue ancora per iniziative all’avanguardia ed innovative, i lavori sono appena iniziati e solo i primi voli sono stati effettuati, ma già l’inizio promette bene. L’Istituto Superiore Fermi Polo Montale si conferma ancora una volta una scelta vincente per chi vuole avere una marcia in più nel mondo del lavoro!