Ventimiglia, gatti abbandonati a Bevera. Il video

Ventimiglia. Quattro gattini di poche settimane e la loro mamma abbandonati in una piazzola in frazione Bevera. Il video che mostra il momento dell’abbandono è stato pubblicato su Facebook scatenando la rabbia di chi ama gli animali. Nel filmato ripreso da una telecamera di videosorveglianza privata si vede un’auto avvicinarsi alla piazzola. Qui un uomo scende dall’abitacolo, apre il portellone del bagagliaio e prende gli animali, per abbandonarli.

I quattro cuccioli sono stati portati al sicuro, anche se necessiteranno di cure. La loro mamma, invece, è scappata terrorizzata.

Un gesto crudele, quello compiuto dall’uomo: i gatti potevano essere portati in un posto più sicuro, come il vicino gattile di via Peglia. Ancora meglio, certo, sarebbe stato far sterilizzare la madre. Ma senza voler ‘chiedere troppo’, almeno lasciare gli animali in un luogo più adatto, avrebbe significato dimostrare di avere una coscienza.