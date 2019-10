Ventimiglia, è uscito “Le Medaglie d’Oro al Valore dei Carabinieri”: il nuovo volume di Giovanni Govoni

Ventimiglia. Un secondo lavoro sulle decorazioni nazionali del Cav. Giovanni Govoni, ex comandante della stazione dei carabinieri di Ventimiglia, è appena uscito dalle stampe. Si tratta di “Le Medaglie d’Oro al Valore dei Carabinieri”.

Dopo un primo volume sui nastrini delle “ricompense”, questo nuovo testo delinea i massimi riconoscimenti al valore di cui sono stati insigniti i carabinieri di ogni grado, che hanno operato, negli oltre due secoli, dando lustro all’istituzione ed all’Italia.

Prende in considerazione l’Ordine Militare d’Italia e cinque onorificenze al valore dopo aver delucidato, in maniera dettagliata, le decorazioni dalla loro origine. Descrive in modo ampio e particolareggiato la storia di tutte quelle in uso permanente dalle Forze Armate, nonché la loro identificazione attraverso la visualizzazione.

Nelle sue oltre trecento pagine in carta patinata lucida riproduce, a colori, le medesime ed i relativi nastrini che le rappresentano. Riporta 377 motivazioni: 22 alla Bandiera e 355 individuali delle quali i militari dell’Arma si fregiano.

Il presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Libero Lo Sardo ha concesso il patrocinio e l’uso del logo, redigendo inoltre, la presentazione.

Eventuali ulteriori delucidazioni posso essere richieste all’autore: gtgovoni@libero.it.