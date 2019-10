Ventimiglia Calcio, l’under 15 dice addio alle regionali. Bene gli esordienti

Ventimiglia. Nonostante una meritata vittoria sulla Veloce (1-0, gol di Bertone), anche gli under 15 perdono il treno per il regionale: un peccato davvero, poiché gli under 15 sono da parecchi anni una delle migliori squadre delle giovanili granata. Lo dimostra anche la bella partita disputata contro la compagine savonese.

Non altrettanto bene hanno fatto gli under 16, che al Morel hanno perso (0-5) contro il Serra Riccò e gli under 17, superati in trasferta dal Borghetto (2-1).

Note positive arrivano invece dagli esordienti: i 2007 hanno battuto, sul terreno di casa, l’Imperia (3 tempi a 2); i 2008 si sono imposti nettamente sul Don Bosco Vallecrosia Intemelia (3 tempi a 0 allo Zaccari di Camporosso).