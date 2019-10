Ventimiglia Calcio, la juniores vola al secondo posto

Ventimiglia. Nuovo successo per la juniores del Ventimiglia Calcio. Battuto al Morel il Cengio (1-0) al termine di una gara in larga parte dominata ma rivelatasi tutt’altro che facile.

Il gol-partita, a metà del primo tempo, porta la firma del bomber Verbicaro, gol che permette ai granata di volare al secondo posto in classifica (7 punti) in coabitazione con Don Bosco Vallecrosia Intemelia e Taggia.

Decisive per le sorti della partita anche un paio di parate del portiere di casa Alessandro Macrì, mentre il Ventimiglia può recriminare per alcune occasioni fallite per un soffio dai vari Falone, Farruggia, Scortichini, Currò.

Ad Arma contro l’Argentina è il prossimo impegno della juniores ventimigliese.

(Video di franKone Foto Video)