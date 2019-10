Ventimiglia Calcio, la juniores travolge il Celle

Ventimiglia. Prima vittoria di campionato, nettissima, per il Ventimiglia nel torneo juniores di secondo livello. I granata hanno espugnato il campo di Celle Ligure con un 2-6 che lascia poco spazio ai commenti: anche se i savonesi non si sono mai rassegnati e ad un certo momento hanno sfiorato il pareggio dopo i primi tre gol degli ospiti.

La cronaca. Il Ventimiglia parte in quinta con un bel tiro da fuori area di Bestagno che gonfia la rete del Celle, poi Scortichini fa il bis. Al 13′ arriva il terzo gol di Pecoraro in seguito ad angolo. La partita sembra finita ma non è così perché attorno alla mezzora i savonesi vanno due volte in rete e fissano il risultato sul 2-3. Saccani con una grande parata salva il risultato e il primo tempo si chiude con il Ventimiglia sempre in vantaggio.

Nella ripresa i ragazzi di mister Bevilacqua reagiscono: ci pensa Morabito ad allungare ulteriormente (punizione), Verbicaro centra anche un palo. In chiusura di match prima Falone e poi Currò portano le reti del Ventimiglia a 6.

Celle Ligure-Ventimiglia Calcio 2-6 Reti: 6’Bestagno (V), 8’Scortichini (V), 13’Pecoraro (V), 33’Fornara (C), 37’Calabria (C), 55’Morabito (V), 65’Currò (V), 70’Falone (V).

Celle Ligure: Delfino, T. Burlando, Zucca, Mordeglia, Tomasi, Parodi, Dondo, Giusto, Fornara, Calabria, Massoletti. A disposizion: Zunino, Toscano, Giacchello, Andreazza, Mahrous, Siri, Oddera, M. Burlando, Cagni.

Ventimiglia Calcio: S. Saccani, Carminati, Pecoraro, Scortichini, Vinciguerra, Bestagno, Farruggia, Maccapani, Verbicaro, Morabito, G. Macrì. A disposizione: A. Macrì, Cordì, Currò, Uberti, Cioffi, D. Saccani, Falone). Allenatore: Bevilacqua