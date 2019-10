Ventimiglia Calcio, la juniores mette ko l’Argentina

Ventimiglia. La juniores granata liquida l’Atletico Argentina e consolida il secondo posto in classifica, in coabitazione col Taggia e a due punti dalla Veloce prima in graduatoria. Sul difficile campo in erba dello Sclavi, il Ventimiglia si è imposto con uno 0-3 che lascia poco spazio alle interpretazioni.

Mister Bevilacqua elogia la prova dei suoi: «Abbiamo giocato una bella partita nonostante un terreno di gioco non proprio ottimale, stiamo crescendo match dopo match».

Prossimo appuntamento: col Quiliano al Morel.

L’incontro ha preso il via con l’Atletico Argentina in grande spolvero. I padroni di casa sono arrivati ad un passo dal gol (palo) ma i granata hanno subito risposto con un paio di occasioni capitate sui piedi di Verbicaro e Farruggia. Al 25′ il Ventimiglia è passato in vantaggio con un gran tiro dal limite di Morabito. Dieci minuti dopo il bis porta la firma di Verbicaro, grazie ad un tap-in vincente.

La prima parte di gara si è conclusa sullo 0-2. Al 72′ Verbicaro ha trasformato un rigore portando a tre il bottino del Ventimiglia. Da segnalare ancora l’espulsione di Pecoraro (Ventimiglia), poi tutti sotto la doccia.

Atletico Argentina- Ventimiglia Calcio 0-3 Reti: 25′ Morabito (V), 35′ Verbicaro (V), 72′ Verbicaro (V)

Atletico Argentina: Falato, Caputo, Asconio, Sola, Bertini, Camara, Siccardi, Venturini, Ternullo, Chierotti, Ballerini. A disposizione: Pozzatello, Arieta, Gallicchio, Lima, Donato, Verrando

Ventimiglia Calcio: Saccani, Carminati, Cioffi, Scortichini, Pecoraro, Bestagno, Farruggia, Falone, Verbicaro, Morabito, G.Macrì. A disposizione: A.Macrì, Cordì, Maccapani, Uberti, Vagnetti, Vinciguerra, Baldè, Gandolfi, Currò.