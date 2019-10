Ventimiglia Calcio, con i Loanesi c’è voglia di riscatto

Ventimiglia. La prima squadra del Ventimiglia Calcio parte per il De Vincenti di Pietra Ligure con la speranza di portare indietro qualche punto e magari una vittoria, sarebbe la prima dopo cinque turni. La Loanesi non è certo una compagine imbattibile, attualmente è ultima in classifica con un solo punto. Una classifica da brividi, quella dei savonesi: sinora la Loanesi ha subìto 17 gol e non ne ha segnato nemmeno uno!

Il tecnico granata Luccisano ha gli uomini contati (18). Dopo lo stop casalingo con l’Arenzano, il Ventimiglia ha una gran voglia di riscatto. Nel calcio in questi casi bisogna stare molto attenti, perché il rischio è scoprirsi troppo.

Anche la juniores sulla carta ha in programma una trasferta non impossibile, l’Atletico Argentina viaggia nelle parti basse della classifica. Ma la squadra di mister Bevilacqua è in perfetta salute, si trova al secondo posto a due punti dal vertice.

Nelle giovanili, fermi tutti gli under, gli esordienti 2007 affrontano in trasferta la Dianese&Golfo, i 2008 incontrano l’Imperia B. Infine i pulcini 2009 ospitano il Dolceacqua.