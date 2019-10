Ventimiglia, auto parcheggiata contromano su uno stop scatena l’ironia sul web

Ventimiglia. «Caro concittadino, se lei tromba come parcheggia non si meravigli di essere cornuto». E’ il biglietto scritto a computer apparso stamani su un’auto parcheggiata in via Dante su uno stop e in contromano.

I passanti hanno presto notato la scritta, postando le foto di auto e cartello sui social. Inutile dire che il messaggio lasciato al conducente indisciplinato ha scatenato l’ironia del web.