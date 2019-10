Ventimiglia. Auto in fiamme, per cause da stabilire, questa mattina al secondo piano del parcheggio interrato del supermercato Conad a Latte, frazione della Città di Confine.

Intervento immediato dei vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia per spegnere l’incendio ed evitare che le fiamme divampate coinvolgessero altre autovetture.