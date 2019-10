Ventimiglia, autista pregiudicato fa benzina per lui e amici con la scheda della ditta. In tre nei guai

Ventimiglia. Un 60enne ventimigliese, già pregiudicato, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di appropriazione indebita in quanto, autista di una ditta francese, si aveva usato due schede carburante e i relativi codici pin per rifornire di benzina indebitamente i propri automezzi.

Gli agenti di polizia hanno segnalato alla Procura della Repubblica altri due uomini italiani, un 50enne di Castellaro e un 35 di Ventimiglia, che avrebbero utilizzato, indebitamente, le stesse schede per effettuare ingenti rifornimenti di carburante.