Ventimiglia. Questo è lo scenario che si è presentato agli occhi dei ventimigliesi questo pomeriggio dopo il mercato del venerdì di oggi, 25 ottobre: centinaia di scatoloni scaricati da un ambulante sul lungomare della città di confine. E’ quanto riportano alcuni testimoni che hanno assistito al momento dell’abbandono del materiale di scarto.

Gli operatori ecologici, intervenuta sul posto, si sono rifiutati di portare via l’immondizia, talmente estesa da occupare oltre due parcheggi per automobile. Solo l’intervento dei vigili ha ristabilito l’ordine, facendo ripulire la zona.

Non è la prima volta che nella città di confine si verificano episodi di questa tipologia, ma questa volta è stato, evidentemente, superato il limite. L’ambulante sarà sanzionato come previsto da regolamento comunale, si valuta inoltre la denuncia per discarica abusiva. Verrà identificato per il comando di polizia locale di Ventimiglia.