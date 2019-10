Ventimiglia. Sabato 5 ottobre alle 15,30 nel Centro Culturale San Francesco a Ventimiglia Alta si svolgerà con il Patrocinio della Città di Ventimiglia, la cerimonia di consegna del XI Premio San Michele, premio ideato dal Comitato pro Centro Storico e rivolto a cittadini ventimigliesi che si siano distinti nel campo della cultura, dell’arte, dello spettacolo.

Nel 2019 verranno consegnati ben tre Premi San Michele a:

- Ursula Salghetti Drioli Piacenza, ventimigliese, biologa marina specializzata in algologia, presidente per due mandati dell’ AdiPA Associazione per la diffusione di piante per amatori, è stata segretaria generale ed ora vicepresidente dell’Associazione Amici dei Giardini Botanici Hanbury. Ursula da sempre ha particolarmente a cuore il patrimonio vegetale sia terrestre che marino, si occupa da anni della salvaguardia delle aree marine antistanti la nostra costa, in particolare per proteggere i vasti campi di Posidonia a rischio conservazione a causa della pesca a strascico e per gli ancoraggi delle barche da diporto, cura e promuove il giardino di famiglia a Villa Boccanegra a Ventimiglia dove mantiene la collezione nazionale di Aloe e Pelargoni Sud Africani ed introduce nuove piante da

altri climi temperati del mondo: Sud Africa, California, Canarie. Grazie alla sua profonda passione ed amore per la flora ed i giardini è stata insignita dei prestigiosi premi:

Premio Mario Calvino- Meridiana per il verde- Murabilia Murainfiore-Il Giardino Fiorito quale punto di riferimento del Giardinaggio Amatoriale Italiano Veitch Memorial Medal della Royal Horticultural society: per il lavoro svolto in Orticoltura e i restauri del Giardino di Boccanegra

Premio Verdemente Murabilia Murainfiore: per il notevole impegno profuso nell’introduzione di piante di ambienti mediterranei di tutto il mondo

Premio Gallesio Associazione degli Inquieti con il marito Giulio Piacenza Ursula da sempre collabora con molteplici associazioni ventimigliesi che, come lei, amano la loro terra e la flora che la popola, ha collaborato anche, alla fondazione e al mantenimento del “Giardino della Bellezza” e del “Giardino dei Semplici” nel complesso del Monastero delle Suore dell’Orto.

- Enza Chiappalone, ventimigliese, fonda e dirige nel 2006 la Scuola di Danza “Borgo Antico”, la scuola nel corso degli anni si è distinta per i suoi percorsi artistici che hanno determinato, fra l’altro, importanti riconoscimenti a livello nazionale, regionale e locale. Nel segno della tradizione e della continuità Enza porta avanti numerosi progetti che interessano allievi dai “pulcini” di 3 anni ad adolescenti e ragazzi senza mai tralasciare la fondamentale importanza che la disciplina della danza offre a livello educativo, didattico e ludico. La scuola ha sempre partecipato attivamente e con grande apporto a manifestazioni a carattere solidale: con la Spes Auser da anni organizza l’evento “Spettacolando” in estate e la giornata mondiale dell’handicap in autunno ha partecipato a tutte le edizioni della “Battaglia di Fiori Kids”, partecipa alla Notte bianca e ad altre manifestazioni organizzate dalla Città di Ventimiglia e da molti Enti locali ed Associazioni collabora con l’Associazione “Le Ragazze di Wilma” partecipando a loro eventi quali “Il Natale si racconta” nel centro storico di Ventimiglia, partecipa all’evento “Dal tramonto all’alba” evento clou dell’estate con varie coreografie, nel periodo natalizio e per la Festa della Mamma le allieve di Enza si esibiscono per gli ospiti della Casa di Riposo Ernesto Chiappori di Latte e Hautes de Menton, collabora, sempre ed attivamente, con il Comitato pro Centro Storico, da ultimo nella prima edizione del Festival degli Artisti di Strada a Ventimiglia Alta.

– Davide Barella, ventimigliese figura poliedrica, studi classici con orientamento arte e spettacolo, frequenta una scuola di giornalismo e scrittura, lavora quindi per l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, per la Camera del Lavoro di Imperia, contemporaneamente è insegnante di Educazione Teatrale nelle scuole collaborando con tutte le Direzioni Didattiche della provincia di Imperia ed insegna in tutte le scuole della provincia. Davide lavora moltissimo nel sociale con progetti di inclusione ed integrazione presso molte associazioni, prima fra tutte la

Spes, ha alle spalle 16 anni di lavoro nella Casa di Reclusione di Sanremo e il Carcere di Imperia nelle aree pedagogiche, collabora con la Caritas Intemelia. Il vulcanico Davide ha ideato e diretto 9 edizioni di “Progetto

Biblioteca Aprosiana per le Scuole; ha ideato e diretto numerosi Festival di teatro: Teatro Nuovo, Giallo Liguria Festival, il Circonatale e Circondata, 4 edizioni del pigna Folk Festival a Olivetta due edizioni della Festa occitana e il Festival Celtico della Valle Roja, il Dolceacqua Figure Festival e il Festival dell’Amore ai tempi di Lucrezia. Ha collaborato con molte altre Associazioni in molte città italiane: Torino, San Giacomo di Roburent, Diano Marina, a Genova Molassana. Infine, come scrittore ha ricevuto una menzione al Premio L’Autore 1997, nel 2016 e 2017 ha

pubblicato i primi saggi sui Ventimiglia: “Il Conte di Ventimiglia” e “I Ventimiglia, Conti Corsari, Eroi”, ha scritto articoli per riviste storiche e quotidiani. Collabora da anni con molte Associazioni ventimigliesi e, non da ultimo, con il Comitato pro Centro Storico, fra l’altro per la prima edizione del Festival degli Artisti di Strada quale Direttore Artistico.

Il Premio San Michele, come ogni anno, è opera unica di un artista ventimigliese che può scegliere la tecnica e il materiale ma, sempre, con soggetto San Michele o nella sua iconografia classica o quale soggetto la millenaria Chiesa di San Michele di Ventimiglia Alta cui il premio si ispira. Per l’XI Edizione i Premi sono stati gentilmente donati dal Maestro Pino Venditti, pittore, scultore, ceramista, presente in molte collezioni nazionali e internazionali, ha al suo attivo 40 anni di esposizioni personali e collettive, è docente all’Accademia Riviera dei Fiori di Bordighera, ambasciatore dell ”Oro Nero”della Valle Argentina, presidente del Circolo Culturale “Confini”.

Durante la cerimonia sono previsti interventi musicali del Coro da Camera di Fjaere/Fjaere Kammerkor (Finlandia) e dell’Insieme Vocale H. Schutz (Bologna) diretti dal Maestro Andrea Maini. Interventi teatrali a cura di Gioacchino Logico.