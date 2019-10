Ventimiglia. Non si è ancora spenta l’eco della festosa e colorata manifestazione di sabato pomeriggio 12 ottobre al Resentello che sul lungomare di Ventimiglia ha preso il via “Color Vibe”, una mini-maratona di 5 chilometri non competitiva alla quale hanno preso parte 115 “runners” (atleti corridori) giovanissimi, giovani e adulti fra i quali il vice-sindaco Simone Bertolucci e amici sponsor.

E’ stata una festa di colori con stand, musica e passi di danza del gruppo Tony Arceri Vallecrosia. Un vero party di fine estate. Per contatti sulle prossime iniziative ed il 2° Raduno “runners” si può consultare il sito web

www.colorvibe.it

(Foto di E. Raneri)