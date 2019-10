Imperia. Un evento sold out quello che si è tenuto all’Auditorium della Camera di Commercio del capoluogo e che ha visto alternarsi sul palco big player del mondo digitale incantare una platea di oltre 250 persone, arrivate da tutta la Liguria, per la giornata di formazione gratuita organizzato da Banca d’Alba per gli operatori del settore turistico.

Elvio Curti, vice direttore generale di Banca d’Alba afferma: «Abbiamo voluto dare un segnale forte di presenza per un settore che riteniamo essere il motore trainante dell’economia del paese. E’ proprio parte del Dna di Banca d’Alba essere di sostegno alle imprese con tutti gli strumenti possibili, anche con eventi come questo, dove per la sua riuscita, abbiamo lavorato in maniera sinergica con Confcommercio e Federalberghi, avvalendoci dei massimi esperti in materia di comunicazione come Google, Travel Appeal e Roberta Milano».

Spiega Gabriella Giargia, direttore marketing di Banca d’Alba: «Il turismo rappresenta principalmente in Liguria uno degli elemento trainanti dell’economia. La richiesta più pressante da parte degli operatori è quella della stando accanto, come banca del territorio non solo agli operatori ma anche alle nuove generazioni».

«Una prima esperienza importante – dice Claudio Roggero di Confcommercio – per parlare di turismo in maniera concreta sul territorio della provincia di Imperia e della riviera dei Fiori. Il turismo è un settore trainante della nostra che deve essere affrontato con metodiche nuove. Confcommercio e Federalberghi insieme a Banca d’Alba mette insieme un sistema, creando pacchetti pensati apposta per il turista e percepiti come valore. E’ un primo passo che apre alla comunicazione digitale elemento ormai imprescindibile della catena».

E’ stata, dunque, una mattinata formativa intensa che ha portato tanti consigli concreti e spunti lavorativi per le imprese turistiche presenti in sala.