Vallecrosia. I carabinieri hanno denunciato un uomo di nazionalità francese per aver tentato di truffare la commessa del negozio Compro Oro di Vallecrosia. E’ successo mercoledì sera. Di fronte alla proposta di acquisto di una moneta da investimento in “oro” da 50 dollari americani, la donna ha seguito le raccomandazioni fornite dai carabinieri, ovvero non solo non si è fidata dello sconosciuto, ma ha anche chiamato i militari della stazione di Vallecrosia, arrivati nei pochi istanti in cui la donna fingeva di verificare la grammatura di quanto proposto. Si è dunque immediatamente stabilito che la moneta era semplicemente in metallo con un leggero strato di placcatura in oro. Il malfattore – dopo le procedure di identificazione – è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per tentata truffa.

I carabinieri del comando compagnia di Bordighera sono impegnati da tempo in una costante azione di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, più specificatamente degli anziani, che mira a suggerire un quadro di misure preventive idonee ad impedire l’esecuzione di truffe. Sono molteplici le iniziative intraprese dall’Arma della Città delle Palme, come ad esempio quella svolta nella serata di mercoledì scorso, presso la locale Parrocchia “Immacolata Concezione”, dove il Capitano Ignazio Lorito ha fornito utili consigli per prevenire truffe e furti. In questi incontri, la premessa è sempre “diffidate delle apparenze”.