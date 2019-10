Vallecrosia, si è chiuso con successo il convegno “L’adolescenza è una cosa seria…”

Vallecrosia. Si è concluso con successo il convegno “L’adolescenza è una cosa seria…” che si è svolto sabato.

L’Associazione Italiana famiglie ADHD ringrazia l’Amministrazione Comunale di Vallecrosia e il suo sindaco Armando Biasi per lo spazio dedicato all’iniziativa dei cittadini che attraverso la Consulta della Famiglia, coordinata dall’Assessore per le politiche familiari, scuola e sport Pino Ierace, promuove iniziative a sostegno delle famiglie.

Al Convegno sono intervenuti relatori di prestigio per parlare di Adolescenza, partendo da un punto di vista più clinico per arrivare a suggerire strumenti concreti per genitori e insegnanti.

Stefano Vicari, primario della neuropsichiatria infantile dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ di Roma, ha illustrato i dati allarmanti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sul disagio degli adolescenti e ha proposto spunti di riflessione sul sommerso di tale disagio degli adolescenti e su quanto troppo spesso sia lasciato alla sola responsabilità dei genitori.

Roberta Rubbino, psicologa e psicoterapeuta presso l’Istituto Beck di Roma, con la gioia che riesce a trasmettere a quanti l’ascoltano, dopo un breve ed intenso momento di meditazione ci ha fatto comprendere la positività dell’adolescenza e accompagnato i genitori a pensare come nonostante l’imbarazzo in cui a volte i genitori si trovano quando un figlio cresce, hanno il delicato compito educativo che può essere affrontato con la capacità di concentrarsi sul qui ed ora senza cadere nel giudizio e pregiudizio appresi.

Iacopo Bertacchi, psicologo, responsabile per lo sviluppo del corso, ha illustrato il programma e i risultati che dimostrano come il Coping Power Scuola possa ridurre i comportamenti problematici e stimolare le abilità pro sociali e cooperative all’interno del contesto scolastico.

AIFA Odv ricorda e celebra “Ottobre 2019 – mese della consapevolezza dell’Adhd” che quest’anno vuole “Sfatare i falsi miti dell’ADHD a favore della realtà” per approfondimenti: www.aifaodv.org. Per informazioni: referente.liguria@aifa.it