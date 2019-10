Vallecrosia, sabato focus sull’adolescenza al Teatro Don Bosco

Vallecrosia. Nell’ambito della Festa della famiglia, sabato 19 ottobre al Teatro Don Bosco si svolgerà “L’Adolescenza é una cosa seria”, evento organizzato dall’Associazione Italiana Famiglie ADHD Odv in collaborazione con la Consulta della Famiglia e il patrocinio del Comune (dalle 8.30 alle 13).

Al centro dei lavori, le tematiche legate all’adolescenza, dando una chiave di lettura al mondo adolescenziale

per stabilire i confini tra disagio e patologia. I genitori avranno modo di conoscere la tecnica del mindful parenting, un aiuto per prendere conoscenza del “qui e ora” che porta a scelte consapevoli evitando automatismi alle richieste dei propri figli.

Inoltre sarà approfondito il coping power, uno strumento valido per gli insegnanti che si inserisce nella didattica scolastica per educare a gestire le emozioni e le relazioni sociali, ridurre i comportamenti problematici e favorire cooperazione tra i compagni. “L’Adolescenza é una cosa seria” sarà l’occasione per ricordare anche nella provincia di Imperia l’iniziativa internazionale per celebrare il mese della consapevolezza dell’ADHD con il titolo – ADHD: Falsi miti e realtà, l’importanza di una corretta informazione” https://www.aifaonlus.it/component/content/article/6-newsprimapagina/781-ottobre-mese-della-consapevolezza-adhd.html

E’ previsto il riconoscimento dei crediti per insegnanti iscritti alla piattaforma Sofia n. 36148, gli operatori sanitari che intendono ottenere i crediti ECM devono effettuare l’iscrizione scrivendo a referente.imperia@aifa.it.

Informazioni: 349 6658925 oppure referente.imperia@aifa.it – www.aifaodv.org